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Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 204 bin 474 giriş ve çıkış yapıldı.

Yusuf Okur  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 204 bini aşkın giriş çıkış yapıldı

Artvin

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kurban Bayram tatilini kapsayan 15-23 Haziran'da yolcu geçişlerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, sınır kapısında hareketliliğe neden oldu.

Tatil sürecinde sınır kapısından 103 bin 108 kişi çıkış, 101 bin 366 kişi ise Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 204 bin 474 olarak kayıtlara geçti.

Kurban Bayramı tatilinde küçük araç sınıfında 10 bin 235, tır-kamyon sınıfında ise 3 bin 715 araç ülkeye giriş yaptı.

Gürcistan'a geçiş yapan araçlar ise küçük araç sınıfında 11 bin 476, tır-kamyon sınıfında 4 bin 617 olarak kayıtlara girdi.

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