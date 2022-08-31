Dolar
18.19
Euro
18.23
Altın
1,717.62
ETH/USDT
1,588.30
BTC/USDT
20,293.00
BIST 100
3,190.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun’da devam ediyor.
logo
Gündem

Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in avukatı, adli kontrol tedbirine itiraz etti.

Melike Gallenkuş   | 31.08.2022
Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti

Istanbul

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in avukatı, adli kontrol tedbirine itiraz etti.

Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve adli kontrol tedbirlerinden "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bu karara itiraz etmek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, müvekkili Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun "konutu terk etmeme" şartlı adli kontrol tedbirinin kaldırılması için talepte bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
SPK'nin ihbarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı
TEKNOFEST KARADENİZ'de yarışmacılar helikopterle tur deneyimi yaşadı
Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açıyor
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

Benzer haberler

Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti

Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti

Milli Eğitim Bakanı Özer: Toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez

Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı

MEB, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı hukuku süreç başlattı

MEB, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı hukuku süreç başlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet