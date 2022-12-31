Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,198.70
BTC/USDT
16,597.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi

Elektrikli araç kullanıcılarına hizmet sağlayan şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, şarj ağı oluşturmaları için 30 Haziran tarihine kadar süre verildi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 31.12.2022
Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olarak şarj ağının oluşturulması için 30 Haziran 2023 tarihine kadar süre verildi.

EPDK'nin "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde, üretim veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapının piyasa işletmecisi tarafından hazırlanması için belirlenen süre 3 aydan 9 aya uzatıldı.

Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler ise 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınacak.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla işletmede olan veya 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri de 1 Temmuz 2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor
Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında
Bakan Çavuşoğlu, Esed rejimiyle ikinci görüşmenin ocak ortasında olabileceğini belirtti
Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi
Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden İstanbul kameralarla anlık takip ediliyor

Benzer haberler

Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi

Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi

İthalat rejimi ve ilave gümrük vergisine ilişkin kararlar düzenlendi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

2023'te ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı

2023'te ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman ve müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman ve müfettiş yardımcısı alacak
9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet