Dolar
34.65
Euro
36.45
Altın
2,648.42
ETH/USDT
3,461.90
BTC/USDT
93,639.00
BIST 100
9,681.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin motosikletliye saldırısı kamerada

Sarıyer'de, sahipsiz köpeklerin seyir halindeki motosikletliye saldırıp ısırması aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

Cüneyt Sevindik  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin motosikletliye saldırısı kamerada

İstanbul

Tarabya Mahallesi Hacıosman Metro İstasyonu mevkiinde sahipsiz köpekler yoldan geçen motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Önüne çıkan bu hayvanlara çarpmamak için yavaşlayan motosikletliyi köpeklerden biri bacağından ısırdı.

Motosikletiyle hızla uzaklaşan sürücü bir süre sonra durup bacağını kontrol etti.

Sahipsiz köpeklerin motosikletliye saldırdığı anlar aksiyon kamerasıyla kayda alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışması sırasında yer altındaki elektrik kabloları koptu
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi
Patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri belirlenecek
Bolu Dağı Tüneli kar temizleme çalışması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacak

Benzer haberler

Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin motosikletliye saldırısı kamerada

Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin motosikletliye saldırısı kamerada

Rusya: Ukrayna, Rus toprağına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı

BM Komiseri Türk, İsrail'in Lübnan'da son dönemdeki ölümcül saldırılarına tepki gösterdi

İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinliyi öldürdü
DSÖ: İsrail'in saldırdığı Kemal Advan Hastanesi'nde son 48 saatte 14 kişi yaralandı

DSÖ: İsrail'in saldırdığı Kemal Advan Hastanesi'nde son 48 saatte 14 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı güvenlik kamerasında

Beyoğlu'nda halk otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet