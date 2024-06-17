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Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlyas Kaçar, Berfin Kıraç  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Istanbul

Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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