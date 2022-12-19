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Sarıyer'de inşaat alanındaki yangına ekipler müdahale ediyor

İlyas Kaçar   | 19.12.2022
Sarıyer'de inşaat alanındaki yangına ekipler müdahale ediyor

İstanbul

Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan ve yanındaki inşaat alanına sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yakınındaki inşaat alanındaki izolasyon malzemelerinin bulunduğu alana sıçrayarak büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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