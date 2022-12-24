Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Maslak Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki 34 TP 5532 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aracı durduran şoför, yangını söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken içerisinde yolcu bulunmayan otobüsün garaja gittiği öğrenildi.
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