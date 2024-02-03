Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,315.80
BTC/USDT
43,093.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu Kahvaltı Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

Emrah Gökmen  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon

İstanbul

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.

Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine başlanıyor
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon
Orhan Gencebay'dan İBB Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı
Adana merkezli "Sibergöz-21" operasyonu kapsamında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Rawi Ali Quershi İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon

Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet