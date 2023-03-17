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Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarılıyor

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan selde suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta su tahliye çalışmalarının ardından araçların çıkarılmasına başlandı.

Mehmet Akif Parlak  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarılıyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Şanlıurfa

Şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta suyun önemli bölümü tahliye edildi.

Otoparkta bulunan araçlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSAN A.Ş, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince forkliftle dışarıya çıkarılıyor. Fotoğraflama ve kayıt işlemi yapılan araçlar, çekicilerle polis eşliğinde yediemin oto parkına gönderiliyor.

Otopark önündeki araç sahipleri ise yediemin otoparkına yönlendiriliyor.





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