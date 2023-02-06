Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 18 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Şanlıurfa
İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yapılan ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 1 kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.