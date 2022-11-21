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Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Müslüm Etgü   | 21.11.2022
Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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