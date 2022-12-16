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Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 düzensiz göçmen öldü

Şanlıurfa'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Rauf Maltaş, Abdullah Akkurt, Yasin Dikme   | 16.12.2022
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 düzensiz göçmen öldü Fotoğraf: Abdullah Akkurt / AA

Şanlıurfa

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, araçtaki bazı kişiler kurtarıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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