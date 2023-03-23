Şanlıurfa'da selden zarar gören evlerin duvarları boyanmaya başlandı
Şanlıurfa'da selden etkilenen evlerin dış duvarlarının boyanması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa
Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, 15 Mart'taki sel nedeniyle deforme olan sokaklardaki parkeleri sökerken, diğer yandan mahallelerdeki binalarda da çalışma yürütüyor.
Ekipler, köpüklü suyla yıkanan mahallelerdeki hasar alan binaların dış duvarlarını boyuyor.
Karşıyaka Mahallesi'nde duvarlar boyanarak selin izleri silinmeye çalışılıyor.