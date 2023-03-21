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Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan jandarma personeli törenle uğurlandı

Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan 2565 jandarma komando ve korucu, düzenlenen törenle kentten uğurlandı.

Müslüm Etgü, Yasin Dikme  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan jandarma personeli törenle uğurlandı Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde arama kurtarma ve çamurları temizleme çalışmalarına katılmak üzere 4 ilden gelen jandarma komando personeli ve korucular destek verdi.

Merkez Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi'nde düzenlenen törende, görevlerini tamamlayan jandarma komando personeli ve korucular için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, çalışmalarda özveriyle çalışan tüm asker ve koruculara teşekkür etti.

Törene, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma personelince yapılan "komando andı"nın ardından askerler ve korucular görev yerlerine uğurlandı.

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