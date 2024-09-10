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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kurtulmak isteyen çocuğun trafikte yaşadığı tehlikeli anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şafak Sağ  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada

Şanlıurfa

Viranşehir Caddesi'nde sahipsiz bir köpek, yol kenarında yürüyen bir çocuğa doğru aniden havlayarak koşmaya başladı.

Bunun üzerine yola fırlayan çocuk, seyir halindeki bir hafif ticari aracın önüne düştü. Aracın son anda durarak çarpmadığı çocuk, yerden kalktıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Arkadan gelen başka bir sürücü ise köpeğe doğru otomobilini sürerek köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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