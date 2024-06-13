Dolar
32.32
Euro
34.80
Altın
2,315.89
ETH/USDT
3,494.70
BTC/USDT
67,280.00
BIST 100
10,405.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da Yazıkonak Belediyesini ziyaretinde konuşuyor Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Müslüm Etgü, İsmail Ercan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa

Yeşilova Mahallesi'nde arkadaşlarıyla evlerinin önündeki parkta oynayan Hiranur Bostancı'ya sahipsiz köpek saldırdı. Durumu fark eden park bekçisi köpeği uzaklaştırarak küçük çocuğu kurtardı.

Ailesi tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürülen Bostancı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Necmi Bostancı, AA muhabirine, evlerinin önündeki parktaki köpeklerden birinin kızı Hiranur'a saldırdığını söyledi.

Saldırı anında diğer çocukların çığlık attığını duyunca köpeğin kızına saldırdığını anladığını aktaran Bostancı, "O anda bekçi koşarak kızımı köpekten kurtardı. Bekçi olmasaydı kızımı parçalayabilirdi, Allah ondan razı olsun. Kızımı hastaneye götürdüm, tedavisinin ardından aşısını oldu ve eve getirdik. Bu başıboş köpekler benim kızım gibi başka çocuklara da zarar verebilir. Çocuklar parka gidemiyor, sokakta gezmeye korkuyor buna bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Amca Serhat Bostancı ise hastaneye gittiğinde yeğenini çok korkmuş bir halde gördüğünü ve personelin çocuğu sakinleştirmek için çaba harcadığını belirterek, sahipsiz köpeklerin her yerde gezdiğini bugün yeğeninin başına gelen bu olayın yarın başka birinin başına gelebileceğini kaydetti.

Bekçi Refik İnce de parkta köpeğin saldırısını görünce bağırdığını ve koşarak küçük kızı köpekten kurtardığını ifade etti.

İnce, "Ben olmasaydım köpek çocuğu mahvederdi, Allah'a çok şükür orada olmam çok iyi oldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı
İzmir'de 41,4 derece ile haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Bakan Yerlikaya: Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil
Ankara'da kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yol çöktü
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram tatili hareketli geçecek

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor
Düzce Belediyesi, sahipsiz köpek sorununu kısırlaştırma ve rehabilitasyonla çözmeye çalışıyor

Düzce Belediyesi, sahipsiz köpek sorununu kısırlaştırma ve rehabilitasyonla çözmeye çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet