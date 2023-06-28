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Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvanı "kurban yakalama timi" yakaladı

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediye görevlilerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Müslüm Etgü  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvanı "kurban yakalama timi" yakaladı Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Haliliye Belediyesi Ertuğrul Mahallesi'nde, kurbanlığın kesim yerinden kaçması üzerine Haliliye Belediyesinin oluşturduğu kurban yakalama timine bilgi verildi.

Bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama timi, yaklaşık 1 saat boyunca hayvanı yakalamak için çaba harcadı.

Son olarak bir apartmanın bahçesine giren hayvan, sakinleştirici iğne ile yakalandı.

Ekipte görevli Mehmet Edip Sade, gazetecilere, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından hayvanı yakalayarak sahibine teslim ettiklerini söyledi.

Öte yandan kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar da tedavi için hastanelere geldi.

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