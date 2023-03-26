Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa
Kent merkezinde öğlenden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.
Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.