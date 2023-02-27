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Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere 405 bin lira ceza

Şanlıurfa Valiliği, fahiş fiyat uygulayan emlak ve nakliye işletmelerine yönelik denetimlerde 405 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Müslüm Etgü   | 27.02.2023
Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere 405 bin lira ceza

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Denetimlerde, 619 işletme denetlenmiş, 134 ceza tutanağı düzenlemiş, 405 bin lira para cezası kesilmiştir. Denetimler devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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