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Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Reşit Dağ   | 12.06.2022
Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, santralin deposu ve bahçesindeki mısır koçanlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Şanlıurfa ve Mardin'den çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek veriyor.



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