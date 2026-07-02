Şanlıurfa'da bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısına uğramasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanması olayının incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi.