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Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valiliği, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin kaybolduğu sele ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Müslüm Etgü  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Mart'taki sel felaketinin ardından dün öğleden sonra tekrar başlayan sağanağın gece devam ettiği ve tüm tedbirlerin alınarak ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

Sahada 9 bin 622 personel ve 1687 aracın görev yaptığı aktarılan açılamada, şunlar kaydedildi:

"Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 olup, Bozova ilçesinde kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Selden zarar gören konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyası olmak üzere 3 bin 154 zarar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ekiplerimizin zarar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir.
Yaşadığımız bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarılar resmi kanallarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."


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