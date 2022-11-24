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Sancaktepe'deki metro inşaatında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımına devam edilen Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının Samandıra İstasyonu'nda yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Hatipoğlu   | 24.11.2022
Sancaktepe'deki metro inşaatında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı

İstanbul

Sancaktepe'deki Osmangazi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında çalışan işçi Ramazan D. henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile demirlerin arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan ve ayağından yaralanan Ramazan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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