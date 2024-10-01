Dolar
34.20
Euro
37.96
Altın
2,649.34
ETH/USDT
2,636.10
BTC/USDT
63,859.00
BIST 100
9,540.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sancaktepe'deki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Hamdi Dindirek, Zeynep Rakipoğlu  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Hamdi Dindirek/AA

İstanbul

Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ile UMKE ekipleri, Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) görevlileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yanan deponun yanındaki fabrikayı tedbir amaçlı boşalttırdı. Çevrede de geniş alana güvenlik şeridi çekti.

Yoğun dumana rağmen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
Elazığ'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki göl ve göletlere 25 milyon sazan yavrusu takviyesi
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı hukuksuz bir işgal girişimidir
Türkiye, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Benzer haberler

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yangın nedeniyle köylerin tahliyesi istendi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yangın nedeniyle köylerin tahliyesi istendi

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul bu hafta "Kültür Yolu Festivali"yle birçok etkinliğe sahne oluyor

Esenyurt'ta çamur içinde kalan köprüde öğrencilerin zorlu yolculuğu kamerada

Esenyurt'ta çamur içinde kalan köprüde öğrencilerin zorlu yolculuğu kamerada
ABD'de kimyasal tesis yangını sonrasında havada klor gazı tespit edildi

ABD'de kimyasal tesis yangını sonrasında havada klor gazı tespit edildi
Fatih'te bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Fatih'te bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet