Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'a "bayram temizliği" yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı öncesi "Anadolu kırmızısı" Togg'u Bursa'daki bir oto yıkamacıda kendi elleriyle yıkadı.
Bursa
Bakan Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat iftarına katıldı.
Varank, programın ardından 16 BRS 99 plakalı Togg'un direksiyonuna geçerek Osmangazi ilçesindeki bir oto yıkamacıya gitti.
Araca önce köpük püskürten Varank, daha sonra süngerle sildi. Bakan Varank, Togg'u tazyikli suyla yıkadıktan sonra oto yıkamacıdan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.