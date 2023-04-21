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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'a "bayram temizliği" yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı öncesi "Anadolu kırmızısı" Togg'u Bursa'daki bir oto yıkamacıda kendi elleriyle yıkadı.

Uğur Ulu  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'a "bayram temizliği" yaptı

Bursa

Bakan Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat iftarına katıldı.

Varank, programın ardından 16 BRS 99 plakalı Togg'un direksiyonuna geçerek Osmangazi ilçesindeki bir oto yıkamacıya gitti.

Araca önce köpük püskürten Varank, daha sonra süngerle sildi. Bakan Varank, Togg'u tazyikli suyla yıkadıktan sonra oto yıkamacıdan ayrıldı.

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