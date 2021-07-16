Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Samsun
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Havza ilçesinde "Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Tam Otomatik Parkolay Otoparkı Temel Atma Töreni"ne katıldı.
Ardından Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Varank, burada gazbeton blok üretimi yapan Arkoz Gazbeton Fabrikası ile demonte ahşap ev imalatı yapan Blokhan Ahşap Yapı Elemanları firmasını ziyaret etti. Varank, burada gazetecilere tatlı ikramında bulundu.
Ambarköy Açık Hava Müzesine ziyaret
Ladik ilçesine geçen Varank, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle restore edilen, ahşap mimarisiyle Osmanlı Dönemini yansıtan ev, sergen, okul, buğday saklama ambarı, değirmen, saat kulesi ve cami gibi yapıların bulunduğu tarihi Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni inceledi.
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Bakan Varank, ziyaretleri sırasında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Ziyaret ve incelemelerinde Varank’a Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.