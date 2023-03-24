Dolar
19.06
Euro
20.64
Altın
1,987.93
ETH/USDT
1,811.60
BTC/USDT
28,304.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik işçileri ve aileleriyle sahur yaptı.

Arif Yavuz  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Hatay

Bakan Varank, depremden büyük hasar gören küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay ziyareti kapsamında akşam saatlerinde İskenderun ilçesine geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerle istişare toplantısına katılan Bakan Varank, geceyi konteyner kentte geçirdi.

İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik İskenderun Yassı Çelik Üretim Tesisleri'nde çalışan depremzede işçiler ve aileleri için kurulan 2 bin kişilik konteyner kenti ziyaret eden Bakan Varank, demir çelik işçileri ve aileleri ile birlikte sahur yaptı.

Varank, sahurun ardından Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan yılda 4 milyon ton yassı çelik ile 700 bin ton filmaşin üretimi yapacak ve mayıs ayında devreye alınacak yeni yatırımları hakkında bilgi aldı.

Depremzede işçiler ve aileleriyle yapılan sahur programında Bakan Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve İskenderun OSB Başkanı Erol Ayhan Tosyalı da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı
Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
Artvin'de çay fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Pendik'te 7 katlı otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı

Bakan Dönmez: Afetlere daha dirençli kentler oluşturacağız

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kentte depremzedelerle iftar yaptı

Hatay'da konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedeler ilk iftarı yaptı

Hatay'da konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedeler ilk iftarı yaptı
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
Bakan Varank: Depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi ve küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız

Bakan Varank: Depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi ve küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet