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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Zeynep Duyar  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Bakan Kacır, saat 11.00'de başlayacak toplantıda, teknoloji ve sanayideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Kacır'a, ABD temaslarından Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e, uluslararası firmaların elektrikli araç yatırımlarından olası yeni işbirliklerine, Türkiye'nin siber güvenliği için atılan adımlardan uzay programı ve uydu teknolojilerine kadar gündeme ilişkin birçok soru yöneltilecek.

Bakan Kacır'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.

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