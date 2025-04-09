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Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Samsun'un Havza ilçesinde kar etkili oluyor.

Özgür Uyaroğlu  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

Dün akşam başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

İlçede bazı esnaf, dükkanlarının önünde kar temizliği yaptı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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