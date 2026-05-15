Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından, su altında kalan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İlçede Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlara bağlı ekipler, iş makineleri, vidanjörler ve su tahliye pompalarıyla cadde ve sokaklarda biriken çamurla molozları temizliyor.

Selden etkilenen iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında ve kot farkı nedeniyle suyun dolduğu aşağı seviyedeki alanlarda biriken suların tahliyesi de sürüyor.

Ekipler, özellikle bodrumlarda kalan suyun boşaltılması ve çamur temizliği için yoğun çalışma yürütüyor.

İlçede esnaf ve vatandaşlar da temizlik çalışmalarına destek verirken, çalışmaların tamamlandığı iş yerlerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

Selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan selin geliş anı ve suların yükselişinin görüldüğü yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi, altyapının zarar görmesi nedeniyle taşkın bölgesinde kesilen elektrik, kontrollerin ardından kamu binaları öncelikli olmak üzere verilmeye başlandı.

Selden etkilenen bölgenin alt kısmındaki iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında suların 18.20'de hafif şekilde gelmeye başladığı, 18.24'te yükselmeye başlayarak eşyaları götürdüğü, 18.27'de şiddetini artırıp araçları sürüklediği, 18.48'de ise su seviyesinin tamamen yükseldiği görülüyor.

