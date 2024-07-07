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Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Neriman Senanur Torun  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı Samsun'da sağanak etkili oldu

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Samsun'un doğusunda etkisini sürdüren kuvvetli yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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