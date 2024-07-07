Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Samsun'un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Samsun'un doğusunda etkisini sürdüren kuvvetli yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.