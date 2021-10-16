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Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İlyas Gün   | 16.10.2021
Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Samsun

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun - Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

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