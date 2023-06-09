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Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre biri ağır 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mustafa Çavuş  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı Fotoğraf: Dilek Sezen / AA

Samsun

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralananları ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti.

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