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Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Bağsaray Mahallesi'nden yayındayız.
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Samsun'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, iş yerlerini su bastı

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Elif Yazıcı, Sait Kuzu  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Samsun'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, iş yerlerini su bastı

Samsun

İlçede öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Bağsaray Mahallesi'nden geçen Kocaman Irmağı taştı, bölgedeki Evci ile Sakarlı ırmakları da debileri yükselerek taşma noktasına geldi.

Taşkın sonucu tarım arazileri su altında kaldı, arazide otlayan 8 büyükbaş hayvan da suya kapıldı. Hayvanlara, yapılan çalışma sonucu sürüklendikleri bölgede sağ olarak ulaşıldı.

Terme Sanayi Sitesi'nde de taşkın nedeniyle su baskını yaşandı.

Bölgede ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine, bölgede etkili olan yağış nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı ekiplerinin çalışma başlattığını söyledi.

Gece saatlerinden bu yana vatandaşları aşırı yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardıklarını belirten Çelik, AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi, Terme Kaymakamlığı ve jandarma ekiplerinin çalışma yürüttüğünü anlattı.

Büyükbaş hayvanları suya kapılan Fatih Yazıcı ise hayvanlarının arazide otladığı sırada aşırı yağıştan dolayı ırmakların taştığını dile getirdi.

Evci Mahallesi Muhtarı Selahattin Gemrik de ana köprüleri ağaçların tıkadığını, bu nedenle su taşkınları yaşandığını belirtti.

Salıpazarı ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisini yükseltti, cadde ve sokaklar ile iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, iş makineleri ile taşkın yaşanan bölgede çalışma yürütüyor.

Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarıyor.


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