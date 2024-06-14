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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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Samsun'da plastik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Halil Demir, İlyas Gün  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Samsun'da plastik fabrikasında yangın çıktı

Samsun

Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'deki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyeyerek yan taraftaki diğer bir plastik fabrikasına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.


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