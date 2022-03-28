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Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Recep Bilek, Fatih Mehmet Kürkçü   | 28.03.2022
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Samsun

Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

28.03.2022

Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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