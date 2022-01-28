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Samsun'da kar nedeniyle kapanan 435 mahalle yolundan 427'si açıldı

Mehmet Kumcağız   | 28.01.2022
Samsun'da kar nedeniyle kapanan 435 mahalle yolundan 427'si açıldı

Samsun

Samsun'da kar nedeniyle kapanan 435 mahalle yolundan 427'si ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği sürdürüyor.

Toplam 144 araç ve 250 kişilik ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma faaliyetlerinde 7/24 esaslı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, kapalı 435 mahalle yolunun 427'sini ulaşıma açtı. İlçelerden Salıpazarı'nda 3, Ayvacık'ta 2, 19 Mayıs'ta 2 ve Asarcık'ta 1 mahalle yolunun açılması için çalışmalar ise sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kar öncesinde tüm tedbirleri aldıklarını, yağışın ardından teyakkuz halinde çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kent merkezi ve ilçelerde olumsuz bir durum yaşanmadığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Sorun olan yerlere çok hızlı şekilde müdahalemizi yaptık. 112 Acil Servis ekiplerimizle de koordineli çalışma yürüttük. Kapanan yollar nedeniyle hastalara ulaşamayan sağlık görevlilerimizin yolları, yine ekiplerimizce açıldı. Yorulmadan, durmadan büyük özveriyle başarılı bir karla mücadele çalışması yürüttük. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Canla başla çalışan fedakar ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum."


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