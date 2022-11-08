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Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Emre Dilek   | 08.11.2022
Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde 55 AIH 803 plakalı motosikletin devrildiğini ve yerde 2 kişinin yattığını gören bir kamyon sürücüsü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım'ın (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şen ve Yıldırım'ın cesetleri, incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgeye yakın yerde bulunanların çarpışma sesi duyduklarını söylemesi üzerine motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.

Bir süre sonra polis merkezine giden Kadir B, lise öğrencilerinin bulunduğu motosiklete kendisinin 61 TR 925 plakalı kamyonetiyle çarptığını itiraf ederek teslim oldu.

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