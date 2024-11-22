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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor. Antalya’nın Belek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
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Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" sona erdi

Samsun'da, farklı ülkelerden 70, Türkiye'den 180 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" ödül töreniyle son buldu.

Recep Bilek  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" sona erdi Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

İlkadım Okçuluk Salonu'nda Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 20 Kasım'da başlayan ve 18 ülkeden 180 projenin katıldığı şenliğin son gününde ödül töreni düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer katılımcılar, jüri üyelerinin değerlendirdiği 10 kategoride dereceye giren projelerin sahibi öğrencilere ödüllerini verdi.

Kırgızistan'dan gelen öğrenciler, ülkelerinin yöresel giysilerini Tavlı ve Doğan'a hediye etti.

Vali Tavlı, programda yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri kutladı.

Çocukları yetiştiren aileler ile öğretmenleri de tebrik eden Tavlı, "Türk dünyasının buluşma noktası Samsun'umuzdan bütün Türk dünyasına, gönül coğrafyamıza selam olsun." dedi.

Doğan da Samsun'un Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası haline geldiğini ifade etti.

Ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Doğan, "Öğrencilerimizi ülkelerine göndereceğiz. Gençlerimizin, her biri Samsun'un gönül elçileri olarak ülkelerine dönmüş olacak. Hem bilimle hem kültürle hem ortak noktalarını daha da artırma noktasında önemli kaynaşmaya da ev sahipliği yapmış olduk." diye konuştu.

Doğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şenliğe, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Macaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, KKTC, Irak, Tunus, Mısır ve Filistin'den 70, Türkiye'den ise 180 öğrenci katıldı.

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