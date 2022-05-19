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Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yılı dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi.

Recep Bilek   | 19.05.2022
Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

Samsun

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrenciler ve vatandaşlar, yürüyüş boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.

Atakum Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar, rüzgara rağmen 1919 metrelik Türk bayrağını açtı. Yürüyüşe, atlı jandarma ekibi ile astsubay bando takımı da eşlik etti.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Yürüyüşe Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı.


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