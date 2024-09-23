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Samsun ve Sinop için çok kuvvetli yağış uyarısı

Samsun ve Sinop için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Samsun ve Sinop için çok kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Samsun'da yerel olarak kuvvetli, batı ilçeleriyle Sinop'ta ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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