Samsun ve Ordu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Samsun ve Ordu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar bugün Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
İki ilde ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.