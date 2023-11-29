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Samsun ve Ordu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Samsun ve Ordu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Buğrahan Ayhan  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Samsun ve Ordu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar bugün Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

İki ilde ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Samsun ve Ordu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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