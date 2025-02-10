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Samsun ve Çorum'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun'un bazı ilçeleri ve Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Veysel Altun, Selçuk Aydın  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Samsun ve Çorum'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Samsun/Çorum

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

Çorum

Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.


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