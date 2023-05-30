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Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Samsun ve Amasya çevrelerinde öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Fırat Taşdemir  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimleri ile Amasya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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