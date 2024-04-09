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Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Elif Yazıcı  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu Fotoğraf: Elif Yazıcı/AA

Samsun

Bayram tatili için yola çıkanların etkisiyle Samsun'un Terme ilçesinden geçen Samsun-Ordu kara yolundaki trafik durma noktasına geldi.

Kara yolunda oluşan trafik dolayısıyla ilçe merkezinden geçmek isteyen sürücüler de merkezde sıkışıklığa yol açtı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede önlem alan trafik polisleri ve zabıta ekipleri, trafik akışını kesintiye uğramadan sağlamaya çalışıyor.

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Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu
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