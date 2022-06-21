Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı
Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Samsun
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
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