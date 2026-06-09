Samsun Çarşamba Havalimanı 5 ayda 648 bin 290 yolcuya hizmet verdi Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 5 ayında 648 bin 290 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda 121 bin 359, dış hatlarda 13 bin 922 olmak üzere 135 bin 281 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1072, dış hatlarda da 105 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise mayısta 1190 ton oldu.

Yılın ilk 5 ayında ise yolcu trafiği 648 bin 290 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 5 bin 978 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği de 5 bin 530 tona ulaştı.​​​​​​​