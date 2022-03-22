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Saklıkent Kayak Merkezi'nin güvenliği JAK timine emanet

Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma timi, zorlu hava koşullarında mahsur kalan ve kaybolan tatilcilerin imdadına yetişiyor.

Gülsem Adam   | 22.03.2022
Saklıkent Kayak Merkezi'nin güvenliği JAK timine emanet Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Beydağları'nda 2400 rakımdaki kayak merkezi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli tercih noktaları arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler tesiste çeşitli kış sporları yaparken, 9 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de bölgede yaşanabilecek yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına karşı 7 gün 24 saat görev alıyor.

Tim, kar motosikleti ve kayak ekipmanları kullanarak zorlu hava koşullarında arama kurtarma, ilk yardım ve tahliye çalışmaları yürütüyor.

Arama kurtarma faaliyetlerinde 2 iz sürme köpeğinden de faydalanan uzman ekip, turistlerin tatillerini güven içinde yapmalarını sağlıyor.

"JAK timi, özel eğitim almış personelden oluşuyor"

JAK Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mahir Akdemir, AA muhabirine, timin her türlü olumsuz hava koşullarında çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Timin deprem, çığ düşmesi, sel, su baskını, toprak kayması ile bina çökmesi gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerde çalışmalar yürütebildiğini belirten Akdemir, "JAK timi, dağ, kanyon, mağara, uçurum, kayalık ve kuyu gibi yerlerde mahsur kalan, yaralanan ve yardım talebinde bulunan vatandaşlara yönelik arama kurtarma görevini icra eden özel eğitim almış personelden oluşuyor." dedi.

Gönüllülük esasına göre timde görev yapıldığını anlatan Akdemir, personelin komando eğitimi almış, iyi derecede yüzme bilen, fiziki yeterlilik testini başarıyla tamamlamış, sözlü mülakata tabi tutulan askerler arasından seçildiğini kaydetti.

Akdemir, JAK timinin 2018'den beri Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Mahir Akdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın kendilerine ulaştırılmasıyla en kısa sürede olayın niteliğine göre teknik malzemeleri hazırlayıp gerekli araçlarla olay yerine ulaştıklarını belirterek, "Mağdurla irtibat varsa mağdur, yoksa mağdur yakınıyla görüşme yapıp arama kurtarma faaliyetine başlıyoruz. JAK timi, 2018'den bu yana Antalya'da 156 kayıp vakasına, Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise 237 yaralı ve kayıp olayına müdahale etti." diye konuştu.

Tarihi Likya Yolu'nu keşfederek çizimini gerçekleştiren Kate Clow'un 2020'de bölgede yaptığı yürüyüş sırasında kaybolduğunu hatırlatan Akdemir, JAK timi olarak yürüttükleri 10 saatlik çalışma sonucunda Clow'u bulduklarını anımsattı.

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