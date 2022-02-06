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Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaralanan 8 kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Gülsem Adam, Süleyman Elçin   | 06.02.2022
Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaralanan 8 kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Antalya

Kayak merkezindeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma ekibi, tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralananlar arasında bulunan sağlık çalışanının babası Hüseyin Çelik, AA muhabirine, oğlunun, ambulans ekibi olarak Saklıkent'e gönderildiğini, çöken sundurmanın altında kalarak yaralandığını kaydetti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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