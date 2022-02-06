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Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Gülsem Adam, Süleyman Elçin   | 06.02.2022
Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Antalya

Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilecek.

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